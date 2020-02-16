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Artvin'de tedavisi yapılan karaca doğaya bırakıldı

Artvin'de yaralı bulunan karaca, tedavisi tamamlanarak doğaya salındı.

16.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:32Artvin'de tedavisi yapılan karaca doğaya bırakıldı
'de yaralı bulunan karaca, tedavisi tamamlanarak doğaya salındı.
ilçesinin köyünde yaşayan İsmet Kakşi, bir hafta önce yolda yaralı bir karaca buldu.
Durumu Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildiren Kakşi, yaralı hayvanı bölgeye gelen ekiplere teslim etti.
Yaklaşık 2 yaşında olduğu belirlenen karaca, veteriner hekim tarafından tedavi altına alındı.
Tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan karaca, bulunduğu bölgeye götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.
İsmet Kakşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, karacayı çok bitkin ve yaralı halde bulduğunu belirterek, "Biz bir gece sahip çıktık. Sonra yetkililere teslim ettik. Bir hafta bakımını yaptılar. Bugün de doğaya bırakıyoruz. Doğal yaşamı korumak hepimizin görevi. Milli Parklara teşekkür ediyoruz." dedi.

Güneşli, Borçka, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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