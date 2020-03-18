Artvin'de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Artvin Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
18.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:24
Artvin Belediyesi koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Şehir İçi Dolmuşçular Kooperatif Başkanı Remzi Yıldız ile şehir içi ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçlarının dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.
Elçin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu taşıma araçlarının riskli alanlarından olduğunu söyledi.
Olası salgın vakalarının önüne geçmek için toplu taşımada kullanılan araçların rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra koronavirüse karşı tedbir amaçlı dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Elçin, şunları kaydetti:
"Belediyemize ait hizmet binalarında, tesislerimizde, taksi duraklarında, çocuk parklarında ve ortak yaşam alanlarında rutin temizlik faaliyetlerimizin dışında koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, biz bu çalışmaları yaparken alması gereken bireysel önlemler var. Kişisel temizliğin yanı sıra Sağlık Bakanlığımızın vurguladığı önlemlere uymamız çok önemli. Kalabalık ortamlardan mümkün oldukça uzak dursunlar."
Kooperatif Başkanı Remzi Yıldız da devletin almış olduğu tedbirler bağlamında kooperatif olarak Artvin Belediye Başkanlığının koordinesinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.
Yıldız, vatandaşların daha sağlıklı taşınması ve tedirginliklerin ortadan kalkması için gerekli dezenfekte çalışmalarını yaptırdıklarını ifade ederek, çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Şehir İçi Dolmuşçular Kooperatif Başkanı Remzi Yıldız ile şehir içi ulaşımda kullanılan toplu taşıma araçlarının dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.
Elçin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu taşıma araçlarının riskli alanlarından olduğunu söyledi.
Olası salgın vakalarının önüne geçmek için toplu taşımada kullanılan araçların rutin temizlik işlemlerinin yanı sıra koronavirüse karşı tedbir amaçlı dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Elçin, şunları kaydetti:
"Belediyemize ait hizmet binalarında, tesislerimizde, taksi duraklarında, çocuk parklarında ve ortak yaşam alanlarında rutin temizlik faaliyetlerimizin dışında koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, biz bu çalışmaları yaparken alması gereken bireysel önlemler var. Kişisel temizliğin yanı sıra Sağlık Bakanlığımızın vurguladığı önlemlere uymamız çok önemli. Kalabalık ortamlardan mümkün oldukça uzak dursunlar."
Kooperatif Başkanı Remzi Yıldız da devletin almış olduğu tedbirler bağlamında kooperatif olarak Artvin Belediye Başkanlığının koordinesinde gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.
Yıldız, vatandaşların daha sağlıklı taşınması ve tedirginliklerin ortadan kalkması için gerekli dezenfekte çalışmalarını yaptırdıklarını ifade ederek, çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Artvin Belediyesi, Artvin, Güncel
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