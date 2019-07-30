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Artvin'de toprak kaymasında 20 hayvan toprak altında kaldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 20 hayvandan 13'ü kurtarıldı 7'sini arama çalışmaları devam ediyor.

30.07.2019 12:29 Artvin'de toprak kaymasında 20 hayvan toprak altında kaldı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında toprak altında kalan 20 hayvandan 13'ü kurtarıldı 7'sini arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, ilçeye bağlı Tekkale köyünde meydana geldi. İbrahim Eren'e ait evin arka tarafında bulunan 30 metre yükseklikteki toprak arazinin bir anda gelmesi sonucu ev, ahır, samanlık ve araç hasar gördü. Ahırın içerisinde bulunan 20 besi hayvanından 13'ü kurtarıldı fakat 7 hayvana halen ulaşılamadı. Maddi hasarın olduğu toprak kaymasında 7 hayvanın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. - ARTVİN

İbrahim Eren, Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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