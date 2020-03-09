Menü
Haberler ›› Spor ››Artvin'de Trabzonspor Futbol Okulları'na yoğun ilgi - Spor

Artvin'de Trabzonspor Futbol Okulları'na yoğun ilgi

Trabzonspor Kulübü altyapı çalışmaları kapsamında, Artvin'de açılan futbol okulları yoğun ilgi görüyor.

09.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:14
Artvin'de Trabzonspor Futbol Okulları'na yoğun ilgi
Trabzon spor Kulübü altyapı çalışmaları kapsamında, Artvin 'de açılan futbol okulları yoğun ilgi görüyor. Merkez, Borçka ve Yusufeli ilçelerin ardından son olarak Murgul 'da açılan futbol okullarına minik futbolcular çalışmalara başladı.

Trabzonspor Futbol kulübü tarafından alt yapı çalışmaları kapsamında Artvin'in birçok ilçesinde futbol okulları açıldı. Artvin merkez Borçka, Yusufeli ilçelerinin ardından son olarak Murgul'da açılan Trabzonspor Futbol okulu yoğun ilgi gördü. Murgul ilçe stadında başlayan antrenmana minik futbolcuların yanı sıra velilerinde katıldı. Murgul Futbol Okulu sahibi Osman Genç, Antrenör İrem Er ve Yusuf İnce tarafından verilen eğitimlerde sporcuların oldukça istekli olduğu gözlendi.

Murgul Futbol Okulu sahibi Osman Genç, çocukların toplumda sağlıklı bireyler olarak yetişmesi noktasında beden ve ruh sağlığı gelişimine katkı sağlayıp, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla Trabzonspor Futbol Okulu'nu Artvin'de açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Veli ve öğrenciler ise, "Futbol okulu sayesinde, kendilerini geliştirerek hayatın içinde olmalarını görmek bizleri son derece mutlu ediyor. İnşallah hem okul hayatında hem de spor hayatında başarılı olurlar bizde bunun gururunu yaşarız" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Trabzonspor, Murgul, Artvin, Futbol, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar Spor
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz? Spor
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Spor
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı Spor
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor Spor
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti Spor
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti Spor
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Spor
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı