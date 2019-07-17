17.07.2019 16:02
Haberler» Güncel» Haber

Artvin'de Trafik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Artvin

Artvin'de, Trafik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Artvin'de, Trafik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda organize edilen toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Alirıza Güney ve ilgili kurumların amirleri katıldı.
Yılın ilk 6 ayında il genelinde kazaların önlenmesi için yapılan denetimler ve uygulamalar, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar ve diğer konuların ele alındığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Toplantı, Vali Doruk'un iki polis ve iki jandarma personeline, trafik hizmetlerinin etkin ve kalitesinin yükseltilmesindeki özverili çalışmalarından dolayı Başarı Belgesi vermesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
Yılmaz Doruk, Jandarma, Artvin, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:53   Serginin geliri kimsesiz çocuklara ışık olacak
20:53   Kadın üniversitesi çalışmasına imzalı tepki
20:53   Antalya'da tur midibüsü devrildi: 5 yaralı
20:53   "Çaycuma Günleri" etkinliği
20:52   Atlı jandarma timi turistik bölgelerde göreve başladı
20:52   Katar'dan Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıya kınama
20:51   Çanakkale DKMP'de görev değişikliği