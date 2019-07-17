Artvin'de Trafik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Artvin
'de, Trafik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda organize edilen toplantıya, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, İl Emniyet Müdür Vekili Alirıza Güney ve ilgili kurumların amirleri katıldı.
Yılın ilk 6 ayında il genelinde kazaların önlenmesi için yapılan denetimler ve uygulamalar, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar ve diğer konuların ele alındığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Toplantı, Vali Doruk'un iki polis ve iki jandarma personeline, trafik hizmetlerinin etkin ve kalitesinin yükseltilmesindeki özverili çalışmalarından dolayı Başarı Belgesi vermesinin ardından sona erdi.