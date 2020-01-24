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Artvin'de trafik kazası: 2 yaralı

Artvin'in Hopa ilçesinde seyir halindeki tırın, park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

24.01.2020 21:46 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:41Artvin'de trafik kazası: 2 yaralı
'in ilçesinde seyir halindeki tırın, park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Fatih Özdemir'in kullandığı 61 K 15827 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nda, yol kenarındaki park halindeki Gürcistan plakalı tıra arakadan çarptı.
Kazada, tır şoförü Özdemir ile yanındaki Halil İbrahim Özdemir yaralandı.
Yaralılardan tır içinde sıkışan Halil İbrahim Özdemir, Hopa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapanırken, yolun temizlenip tırların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Karadeniz Sahil Yolu, Artvin, Hopa, Güncel

Kaynak: AA

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