Artvin'de Ülke Sanayinin Geleceği Görüşüldü

Artvin
'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantı yapıldı.
Vali Yılmaz Doruk
başkanlığında, Valilikte yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Dilberoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt
, Hopa
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek
, DOKA Genel Sekreter
Vekili Onur Adıyaman
, ilgili kurum müdürleri ve temsilcileri katıldı.
Vali Doruk, toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"Geleceğimize şekil vermek amacıyla sizlerle istişarede bulunacağız. Ülkemiz bir dönemeçte, bunu hep birlikte görebiliyoruz. Ekonomik hamle döneminde bir noktaya geldik. Yeni bir ekonomik hamleye ihtiyaç olduğunu görmekteyiz. Hükümetimiz de teknolojik adımlar atıyor. Buna paralel olarak da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinesinde DOKA'nın da bir hamlesi var. Faydalı bir toplantı olacağına inanıyorum."
Toplantıda, DOKA Artvin Temsilcisi Berna Kiriş Turna, katılımcılara bir sunum yaptı.
04 Aralık 2018 Salı 16:47