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Artvin'de üretilen yüz koruyucu siperlikler polislere ulaştırıldı

Artvin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında üretilen 60 yüz koruyucu siperlik, İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

18.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:12
Artvin'de üretilen yüz koruyucu siperlikler polislere ulaştırıldı
Artvin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında üretilen 60 yüz koruyucu siperlik, İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, emniyet güçlerinin yüz koruyucu siperlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, beş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolu Lisesi, Çok Programlı Lise ve Artvin Bilim Sanat Merkezi olmak üzere sekiz kurumla yüz koruyucu siperlik üretildiği belirtildi.
Artvin Bilim Sanat Merkezi tarafından üretilen 60 yüz koruyucu siperliğin, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği vurgulanan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'ın şu ifadeleri yer aldı:
"Müdürlüğümüzce Kovid-19 ile mücadele kapsamında ürettiğimiz yüz koruyucu siperliklerden daha önce İl Sağlık Müdürlüğü, PTT ve ihtiyaç duyan diğer kurumlara teslim ettik. Siperlik üretimine devam ediyoruz. Bugün de sürecin başından beri özveriyle çalışan emniyet mensuplarımıza yüz koruyucu siperliklerimizi teslim ederek destek olmak istedik."
İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de bu destekleri dolayısıyla ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Artvin, Güncel
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