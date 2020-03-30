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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

30.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:56
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Artvin 'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Borçka ilçesinde belirlenen iş yerleri ve evlerde arama yapıldı.
Aramalarda 1 kilo 557 gram kubar esrar ile bir av tüfeği ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Artvin, Güncel
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