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Artvin'de Vefa Sosyal Destek Grubu 569 vatandaşın ihtiyacını giderdi

Artvin'de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 569 kişiye hizmet verdi.

27.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:04
Artvin'de Vefa Sosyal Destek Grubu 569 vatandaşın ihtiyacını giderdi
Artvin 'de oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 569 kişiye hizmet verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikametlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen çalışmalar, Artvin Valiliği koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmalarıyla sürdürülüyor.
Çalışmalar kapsamında 155 ve 156 ihbar hatlarına gelen 757 talebin uygun görülen 569'u değerlendirilerek vatandaşların erzak ve ilaç gibi temel ihtiyaçları karşılandı.
Jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1210 kişiyi ikaz ederek evlerine gönderdi. Uyarı ve ikazlara uymayan 65 yaş üstü 7 vatandaşa ise idari para cezası uygulandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Artvin, Güncel

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