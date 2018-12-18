Artvin'de Viyadüğün Ayağına Çarpan Tırın Sürücüsü Öldü

Artvin
'de yapımı süren viyadüğün ayağına çarparak alev alan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Taş
idaresindeki tomruk yüklü 27 ARR 34 plakalı tır, Artvin- Hopa
kara yolu Cankurtaran
tüneli çıkışında yapımı devam eden viyadüğün ayağına çarptı.
Kazanın ardından alev alarak yanmaya başlayan tıra, olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Söndürülen yangın sonrası araç sürücüsü Taş'ın öldüğü tespit edildi.
Sürücünün cenazesi, Borçka
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hopa,Artvin
Kaynak: AA