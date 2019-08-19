Haberler» Güncel» Haber

Artvin'de yaban keçisi sürüsü kameralara yakalandı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri, Artvin'in Yusufeli ilçesinde sürüler halinde görüntülendi.

19.08.2019 14:25
Artvin'de yaban keçisi sürüsü kameralara yakalandı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri, Artvin'in Yusufeli ilçesinde sürüler halinde görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerini Artvin'in Yusufeli ilçesinde mahalle aralarında bile görmek mümkün. Sarp kayalıklarda görülmeye alışkın olan yaban keçisi sürüleri ilçenin neredeyse her köşesinde görülebiliyor. Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde bulunan yaban keçileri, bölge insanının duyarlı olması nedeniyle Çoruh havzası etrafında besleniyor. Şehir yaşantısı ve insanlardan korkmayan yaban keçileri, ilçeye yakında bölgelerde beslenip karınlarını doyuruyor. Artvin'de 2 bin 500 adet yaban keçisi olduğu tahmin ediliyor.
(İHA)
Artvin'de yaban keçisi sürüsü kameralara yakalandı

Yusufeli, Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:15   3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
15:13   Son Dakika! CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder.
15:13   İstanbul Aksaray'da yine birçok tabela Arapça
15:12   Tire'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
15:11   Başkan Şahiner görevine başladı
15:10   Kartal'da temizlik çalışmaları tam gaz devam ediyor
15:10   Yollar bizim… yolları kirletmeyelim!