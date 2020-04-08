Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Artvin'de yerel ata tohumları korunuyor

Artvin'in Yerel Ata Tohumlarının kaybolmasını önlemek ve gelecek nesillere aktarılması için Artvin Belediyesi tarafından 'Yerel Ata Tohum Fide Yetiştirme Serası' kuruldu.

08.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:36
Artvin'de yerel ata tohumları korunuyor
Artvin 'in Yerel Ata Tohumlarının kaybolmasını önlemek ve gelecek nesillere aktarılması için Artvin Belediyesi tarafından 'Yerel Ata Tohum Fide Yetiştirme Serası' kuruldu.

Artvin Yerel Tohum Derneği katkılarıyla Artvin Belediyesi tarafından Seyitler Köyü Sotibar Mahallesinde kurulan Yerel Ata Tohum Fide Yetiştirme Serasında, Artvin'in yerel ata tohumlarından olan; patlıcan, biber, domates tohumu ekimi gerçekleştirilerek yaklaşık 30 bin kök fide elde edilecek. 2 hafta içerisinde fideler ekilecek duruma geldikten sonra halka ücretsiz olarak dağıtılacak.

Artvin halkına ücretsiz dağıtılan yerli tohumların, genlerinin bozulmayarak muhafaza edilmesi ve nesilden nesile aktarılması için, dağıtılan fidelerden elde edilecek mahsullerin tohumlarının bir bölümü Artvin Belediyesi'ne geri verilecek.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin'deki yerel ürünlerin tohumlarından faydalanarak nesilden nesile aktarılması için Yerel Tohum Fide Yetiştirme Serası kurduklarını söyledi. Elçin "Bu seramızda Artvinimizin ata tohumlarından fide yetiştireceğiz. Tohumları Artvin Yerel Tohum Derneği'nden temin ettik. Onların bu konuda çok büyük desteği var tohumları muhafaza etmişler. Belediyemize Yerel Ata Tohumları ücretsiz vererek fidelerin üreticilere ulaşmasında yardımda bulunmuşlardır. Üreticilerimizi destekleyeceğiz. Üreticilere verdiğimiz fideler sonucunda üreticilerimiz bu ürünleri piyasaya vermede zorlanırsalar belediye olarak kendilerine alım garantisi vererek pazarlamasında yardımcı olacağız. Üreticimiz ben bu ürünü verdim paramı alır mıyım diye kaygı duymayacak. Ektiğimiz tohumlardan ortalama 30 bin kök fide elde edeceğiz. Ürettiğimiz fideleri şehir merkezindeki ve köylerimizdeki talep eden herkese ücretsiz vereceğiz. Tek şartımız, mahsul aldıktan sonra ata tohumlarımızın devam ettirebilmemiz için elde ettiklerin tohumların bir kısmını belediyemize geri vermeleridir" diye konuştu.

Artvin Yerel Tohum Derneği Başkanı Filiz Akyüz ise yaptığı açıklamada Artvin Belediyesi iş birliği ile kurulan serada eskiden beri geleneksel olarak kullanılan ve 1000 metre rakımda, temiz biyolojik topraklarda yetişen tohumların kullanıldığını belirterek kimyasaldan uzak sebzelerin çoğalması ve halkın daha sağlık beslenmesi için uğraştıklarını söyledi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Artvin Belediyesi, Artvin, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Artvin'de yerel ata tohumları korunuyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Virüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı vatandaşlara mektup gönderdi Haberler
Virüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı vatandaşlara mektup gönderdi
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt’ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı
Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: İHA ve SİHA'larla operasyon durmaksızın sürüyor - Haber 15:20: Bursa Adliyesinde korona virüs Önlemi - Haber 15:20: Dünya Sağlık Örgütünü tehdit eden Trump'tan geri adım - Haber 15:19: Adıyaman'da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi ziyarete kapatıldı - Haber 15:19: 15 gün tazeliğini koruyan ekmeğe talep arttı - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 11:30: Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber