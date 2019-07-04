04.07.2019 11:51
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Artvin'deki kazada kızının ardından anne de hayatını kaybetti

Artvin

Artvin'de bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı trafik kazasında 9 yaşındaki küçük kızın ardından anne de hayatını kaybetti.

Artvin'de bir otomobilin uçuruma yuvarlandığı trafik kazasında 9 yaşındaki küçük kızın ardından anne de hayatını kaybetti.

Artvin-Şavşat karayolunun 12. kilometresinde dün meydana gelen kazada, Mina Yıldırım (40) yönetimindeki 06 BF 8486 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlanmıştı. Kazada sürücü Yıldırım'ın 9 yaşındaki kızı İpek Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetmiş, anne Mina Yıldırım ise Artvin Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Durumunun ağır olduğu belirtilen anne Yıldırım da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü Mina Yıldırım'ın 13 yaşındaki diğer kızı Aslı Yıldırım'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:26   Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı
13:24   (Özel) İki kez aynı köye inen ayı, arı kovanlarını parçaladı
13:20   Sakarya'da jandarmadan esrar ve kenevir operasyonu: 2 gözaltı
13:19   Kiraladıkları araçla İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirirken yakalandılar
13:17   Mersin polisinden sahte alkol üretimi yapılan depoya baskın
13:17   Polisten kaçarken takla attılar...O anlar kamerada
13:16   - Başakşehir emniyetinden ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı