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Artvin'deki yerel gazeteler dönüşümlü yayımlanmaya başladı

Artvin'de yerel gazeteler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dönüşümlü yayımlanıyor.

25.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:16
Artvin'deki yerel gazeteler dönüşümlü yayımlanmaya başladı
Artvin'de yerel gazeteler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dönüşümlü yayımlanıyor.
Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yerel gazetelerin dönüşümlü yayımlanacağını söyledi.
Dünya Sağlık Örgütünün pandemi kabul ettiği Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelenin dünya ve Türkiye'de olduğu gibi Artvin'de de her alanda sürdürüldüğünü belirten Alkan, "Yerel basında da koronavirüsle mücadele kapsamında bir süreliğine yeni bir uygulamaya geçtik. Artvin Valiliği onayı ile günlük yayım yapan 6 gazete olarak kendi aramızda anlaşarak virüsle mücadele tamamlanana kadar dönüşümlü yayın yapacağız." dedi.
Alkan, basın sektöründe sahada ve iş yerlerinde çalışan personelin sağlığı göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığının önerdiği tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Gazetelerimiz belirlenen tarihlerde haftada 2 gün yayın yapacak. Pazartesi-Salı Artvin Post ve Alkan Gazetesi, Çarşamba- Perşembe Artvin'in Sesi ve Dost Artvin Gazetesi, Cuma-Cumartesi Serhad Artvin ve Demokrat Çoruh gazeteleri yayım yapacak. Bu dönüşümlü şekilde devam edecek. Gazetelerin internet siteleri ise haber yayınlarına düzenli devam edecek."
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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