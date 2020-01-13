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Artvin Emniyet Müdürlüğünden kış lastiği denetimi

Artvin Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

13.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:25Artvin Emniyet Müdürlüğünden kış lastiği denetimi
Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.
Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, ülke genelinde ağır kış şartlarının hakim olması ve yoğun kar yağışlarının yaşanması nedeniyle vatandaşların güvenle seyahat etmeleri, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla il genelinde kış lastiği denetimlerinin yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Trafik ekipleri, özellikle şehirler arası, şehir içi faaliyet gösteren yolcu taşımacılığı yapan, ticari faaliyette bulunan araçlar üzerinde ve ülkemizin en yoğun kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısından ülkemize giriş-çıkış yapan ticari araçlar üzerinde lastiklerin kış şartlarına uygun olup olmadığı yönünde teknik cihazlar aracılığıyla denetimler gerçekleştirdi. Hava koşulları nedeniyle sürücülerin araçlarını daha dikkatli kullanması ve trafik kurallarına uyması konusunda ikazlarda bulundu."
Açıklamada, 1 Aralık 2019'da başlayan kış lastiği zorunluluğunun 1 Nisan 2020'de sona ereceği anımsatılarak, bu tarihler arasında denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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