ARTVİN 'Gök taşı' bulduğunu iddia etti; Başımıza talih kuşu kondu

'Gök taşı' bulduğunu iddia etti; Başımıza talih kuşu konduARTVİN'in Borçka ilçesinde Ceyda Gedik (10) adlı çocuk çay bahçesinde sıra dışı bir taş buldu.

12.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:34
'Gök taşı' bulduğunu iddia etti; Başımıza talih kuşu kondu
ARTVİN'in Borçka ilçesinde Ceyda Gedik (10) adlı çocuk çay bahçesinde sıra dışı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen küçük kızın amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah'ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu? dedi.
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çaylı köyünde yaşayan Zeki Gedik'in yeğeni Ceyda Gedik (10), çay bahçesinde sıra dışı bir taş olduğunu fark etti. Küçük kız taşı amcası Zeki Gedik'e verdi. Gedik, daha önce buna benzer bir taş görmediği için bu cismin göktaşı olduğunu düşündü. Gedik ailesi, şimdi buldukları taşın yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.
'BİZE BİR PİYANGO VURDU'
Buldukları taşın, kendilerine Allah'ın bir ödülü olduğunu ifade eden Zeki Gedik, 'Tarlamızda bir göktaşı parçası bulduk. İnşallah bize talih kuşu kondu. Çok heyecanlandık. Sosyal medyada bazı duyurular yaptık ve konuyla ilgili Selçuk Bayraktar'a da internet üzerinden mesaj yolladık. Ekonomik anlamda değerlendirmeyi düşünüyoruz, inşallah muvaffak oluruz. Bize bir piyango vurdu diye düşünüyoruz. Köyde ev yapmak istiyoruz, maddi sıkıntılarımız vardı, gökten düşen talih taşı inşallah bize hayırlı gelir ve evimizi yaparız' dedi.
'GÖK TAŞI' PANİĞİ YAŞANMIŞTI
Türkiye'de 27 Mayıs tarihinde saat 20.30 sıralarında Trabzon, Artvin, Ağrı, Erzincan, Erzurum ve Van dahil bazı kentlerde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık huzmesi, heyecan yarattı. Bölgede meteor parçası düşme ihtimali üzerine çok sayıda vatandaş kendi imkanlarıyla taş aramıştı. ARTVİN ’Gök taşı’ bulduğunu iddia etti; Başımıza talih kuşu kondu

Kaynak: DHA

Etiketler: Borçka, Artvin, Güncel, Haber

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