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Artvin hopa'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Hopa'da yolcu otobüsü alev alev yandıArtvin'in Hopa ilçesinde içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki otobüs aniden alev aldı.

30.10.2019 12:38
Hopa'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Artvin'in Hopa ilçesinde içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki otobüs aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 0500 sıralarında Hopa ilçe merkezinde meydana geldi. Terminale yolcularını bırakan Şaban Atak idaresindeki 34 BK 4981plakalı otobüs, park alanına doğru seyir halinde olduğu sırada aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsü sardı. Otobüsten inen sürücü Şaban Atak'ın ihbarı üzerine yerine gelen Hopa Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Yangında otobüste maddi hasar meydana geldi. Yangının otobüsteki kahve makinesinden çıktığı belirtildi.
Artvin hopa'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Hopa, Güncel

Kaynak: DHA


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