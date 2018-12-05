Artvin İlkel Teleferik Az Daha Can Alıyordu

İlkel teleferik az daha can alıyordu Artvin
'in Arhavi
ilçesinde bölgede varangel olarak bilinen ilkel teleferik hattı kurmaya çalışıldığı sırada çelik telin aniden gerilmesi üzerine tuttuğu demir çubuk çenesine isabet eden Maksut Çorbacı, ağır yaralandı. Çenesine 30 dikiş atılan Çorbacı'nın yaralandığı olay kameralara yansıdı.
Olay, Arhavi ilçesine Yukarı Şahinler Köyü'nde meydana geldi. Bölgede varangel olarak bilinen ilkel teleferik hattı kurmaya çalışıldığı sırada çelik telin aniden gerilmesi üzerine tuttuğu demir çubuk çenesine isabet eden Maksut Çorbacı, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından kamyonetle Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çorbacı'nın yüzüne 30 dikiş atıldı.
Olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, demir çubuğun çenesine çarpması sonucu Maksut Çorbacı'nın yere düşmesi üzerine teleferik hattı sahibi Hüseyin Dilmen'in yaşadığı panik anları yer alıyor.
Artvin,Arhavi
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:27