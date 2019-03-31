Artvin'in Arhavi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Vasfi...

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Artvin'in Arhavi ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Vasfi Kurdoğlu kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Vasfi Kurdoğlu 4 bin 378, AK Parti adayı Coşkun Hekimoğlu 4 bin 326, bağımsız aday Turan Turgay Hatinoğlu 54 oy aldı.-Kurdoğlu'nun özgeçmişi-Vasfi Kurdoğlu, 1952 yılında Arhavi'de doğdu. İlk ve ortaokulu Arhavi'de okuyan Kurdoğlu, 1970 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldu.1971 yılında SSK Ulus Hastanesinde memuriyet hayatına başlayan Kurdoğlu, 1976'da Ankara Gazi Üniversitesinden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl SSK İnşaat Daire Başkanlığına inşaat mühendisi olarak atandıktan sonra uzun yıllar kamuda değişik görevlerde bulundu.1994 yılında siyasete atılarak Arhavi Belediye Başkanı seçildi. 1999'da ikinci kez Arhavi Belediye Başkanlığına seçilen Kurdoğlu, 2005 yılında Türkiye Gübre Sanayi Müdürlüğünden emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.