Artvin'in Borçka İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ercan...

Artvin
'in Borçka
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Ercan Orhan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ercan Orhan 3 bin 823, AK Parti
adayı Aslan Atan
3 bin 31, Diğer adayı 106 oy aldı.
-Orhan'ın özgeçmişi-
Ercan Orhan,1970 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Borçka'da tamamlayan Orhan, 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Ağrı
Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun oldu.
Öğretmenlik hayatına Borçka'nın Çifteköprü Köyünde başlayan Orhan, meslek hayatına 1994 yılından 2005 yılına kadar Sinop- Ayancık
ve Ankara
'da devam etti. 2005 yılında memleketi Borçka'ya geri döndü.
Borçka'da Meyrem Acar İlköğretim Okulu ve Yeniyol İlköğretim Okulunda müdür olarak 19 Kasım 2018 tarihine kadar görev yaptı. Orhan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Ercan Orhan, Cumhuriyet Halk Partisi, Artvin, Borçka, Güncel
Kaynak: AA