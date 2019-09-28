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Artvin'in Borçka ilçesindeki sel bölgesi havadan görüntülendi

- Artvin'in Borçka ilçesindeki sel bölgesi havadan görüntülendiARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.

28.09.2019 13:13
- Artvin'in Borçka ilçesindeki sel bölgesi havadan görüntülendi
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Yaşanan selin ardından bölge havadan görüntülendi.
Borçka-Hopa karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Borçka-Hopa karayolu selin yaşandığı bölgede tedbir amacıyla ulaşıma kapatılırken, çöp atıklarının bulunduğu atık deposunun selde zarar görmesi nedeniyle çok sayıda poşet ve plastik atığın dere sularına karıştığı bildirildi.
Artvin'in Borçka ilçesindeki sel bölgesi havadan görüntülendi

Artvin, Borçka, Güncel

Kaynak: İHA

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