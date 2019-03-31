Artvin'in Kemalpaşa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ergül...

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ergül Akçiçek kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Ergül Akçiçek 2 bin 197, AK Parti adayı Yener Balkaya bin 787, MHP adayı Erhan Şahin 519 oy aldı.-Akçiçek'in öz geçmişi-Ergül Akçiçek, 1967 yılında Hopa'da doğdu. Öğrenimimi Kemalpaşa' da tamamladı. 1988 yılında vatani görevini yaptı. O tarihten itibaren Kemalpaşa'da esnaf olarak ticarete devam etti. Siyası hayatında Cumhuriyet Halk Partisi Yönetiminde Gençlik Kolları Başkanlığı, iki dönem belde başkanlığı ve bir dönem Hopa İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2004-2009 yıllarında Kemalpaşa Belediyesinde Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan vekilliği görevlerinde bulundu. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemalpaşa Belediye Başkanlığına aday oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.