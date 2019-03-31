Artvin'in Murgul İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hasan...

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Artvin'in Murgul ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hasan Çavuş kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Hasan Çavuş bin 784, CHP adayı Erkan Şeyhoğlu bin 176 oy aldı.Çavuş'un öz geçmişi-Hasan Çavuş, 1977 yılında Artvin'in Murgul ilçesinde doğdu.İlkokulu ve ortaokulu Murgul'da okudu. Lise öğrenimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamladı.1997 yılında Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu.İnşaat mühendisi olarak 9 yıl ülkenin çeşitli illerinde mesleğini yaptıktan sonra Murgul'a dönen Çavuş, serbest inşaat mühendisliği yapmaya başladı. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimde AK Parti'den Artvin, Murgul Belediye Başkanı seçilen Çavuş, evli ve 2 çocuk babasıdır.