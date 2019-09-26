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Artvin'in şampiyon boğaları Aydın'a doğru yola çıktı

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğaların katılımı ile Ağustos ayında üçüncüsü yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası ikinci ayağı Aydın'da düzenleniyor.

26.09.2019 13:13Artvin'in şampiyon boğaları Aydın'a doğru yola çıktı
Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğaların katılımı ile Ağustos ayında üçüncüsü yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası ikinci ayağı Aydın'da düzenleniyor.

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda, Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğaların katılımı ile Ağustos ayında üçüncüsü yapılan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonasının ikinci ayağı Aydın'da düzenleniyor. 6 Ekim tarihinde düzenlenecek şampiyona için Artvin'de kamp yaptırılan 5 boğa TIR'la Aydın'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Türkiye Boğa Güreşi şampiyonasına katılmak üzere Kenan Köse'ye ait 'Sabri', Mansur Yıldız'a ait 'Bozo', Yılmaz Köse'ye ait ' paşa', Yaşar Kuş'a ait 'Kara' ile Kartal Kardeşler'e ait 'Toto' isimli boğa özel bölmeli TIR'a yüklendi. 35 saat sürecek yolculuğunun ardından boğalar Aydın'a ulaşacak.

Boğa sahiplerinden Yaşar Kuş, Artvin dışında ilk kez boğasını güreşe götürdüğünü belirterek "Artvin'i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Antrenmanlarımızı tamamladık, güçlü rakiplerimiz var ama biz de iddialıyız" dedi.

Artvin Boğacılar Spor Kulübü Kenan Köse Aydın da düzenlenecek şampiyonaya Artvin'den 5 boğayla katıldıklarını kaydetti. Köse, "Artvin'de festivallerde derece yapmış, şampiyon boğalarımızı Aydın'a göndermek için toplandık. Boğalarımızın orada derece yapıp geri gelmelerini diliyoruz. Artvin'in en iyi şampiyon boğalarını Ege'ye gönderiyoruz. Orada da Ege'nin en iyi boylarıyla güreşeceklerini biliyoruz. Bizde ona göre boğalarımızı hazırladık. İnşallah dostlukların ön planda olduğu güreşler izleyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Karadeniz, Artvin, Aydın, Ege, Spor

Kaynak: İHA

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