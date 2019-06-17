17.06.2019 23:01
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Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyündeki yangın

Artvin

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde bir evde bugün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde bir evde bugün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında şuana kadar 10 ahşap ev kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde bugün akşam saatlerinde bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüyerek ev ve eklentilerini bir anda sardı. Yangın köydeki diğer evlere de sıçrarken, yangını söndürmek için Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Yangın nedeniyle köyde büyük panik yaşanırken, köylüler tarafından yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Şuana kadar köydeki 10 ahşap evin yangında kül olduğu öğrenildi. - ARTVİN
Kaynak: İHA
Artvin, Yusufeli, 3. Sayfa

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