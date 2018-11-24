Artvin İş Makinesi Kardan Kapalı Yolu Açtı, Vali Öğretmenlere Ulaştı

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:22



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:22

İş makinesi kardan kapalı yolu açtı, vali öğretmenlere ulaştıARTVİN Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde yolu kardan kapalı Gürcistan sınırındaki Camili köyüne iş makinesinin açtığı yoldan ulaştı, köy okulunda görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı. Vali zorlu yolculuğu sırasında yolu ulaşıma açan iş makinesi operatörlerine de baklava ikram etti.Artvin Valisi Yılmaz Doruk, beraberinde Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ile birlikte Borçka ilçesi Camili köyüne doğru yola çıktı. Kardan dolayı yolu kapanan ve ulaşımın güçlükle sağlandığı Cami köyü yolu iş makineleri tarafından ulaşıma açıldı. Vali ve beraberindeki heyeti taşıyan konvoy iş makinelerinin açtığı yoldan ilerledi. Vali Doruk, yolu ulaşıma açan operatörlere baklava ikram etti.Zorlu yolculuğun ardından Camili köyüne ulaşan Vali Doruk ve beraberindekiler Camili Yatılı Bölge İlk ve Orta Okulunda görev yapan öğretmeleri ziyaret etti, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı okulda görevli 5 öğretmeni tebrik eden Vali Doruk, öğretmenleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.