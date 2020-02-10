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Artvin'de tüyler ürperten görüntü! Deniz üzerinden gelen kar fırtınası kamerada

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu Artvin'in Hopa ilçesinde deniz üzerinden gelen kar fırtınasına ait görüntü izleyenleri hayrete düşürdü.

10.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:43

'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ BULDU

Artvin'de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı, dün sabah saatlerinde etkisini arttırmış kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Belediye ekipleri de kapalı mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.

186 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının etkili olduğu Artvin ve ilçelerinde 186 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 21, Ardanuç 30, Arhavi 25, Hopa 8, Kemalpaşa 12, Borçka 38, Murgul 9, Şavşat 33, Yusufeli 10 köy yolu kapalı olduğu ifade edilirken İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Artvin'de tüyler ürperten görüntü! Deniz üzerinden gelen kar fırtınası kamerada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter, Artvin, Hopa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (5)
XX:2020 yılı felaketler ile başladı
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DEMİR YUMRUK:olabilirler dünyasında yanılgılar buhranında algılama çatışması yaşıyorsun bilmiyorsun pembe bulutlardan düştüğünü büşra
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BÜŞRA:Zaten ya Doğa''nın gücüdür ya da bilimsel bir açıklamanız vardır. Hiç katılmadım, bunlar ancak ALLAH''ın iradesiyle üzerimize saldığı intikamlarıdır. Allah çeşit çeşit yöntemle mümin kulları için intikam alır. Allah''ın intikam alışını inkar etmek isteyenler için kıvırtma bahaneleri tükenmek bilmez.
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BÜŞBÜRELLLA:Allah intikam almaz sadece cezalandırır die düşünüyorum ama yinede sen bilirsin
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KOÇ:kul başına bela gelmez hak yazmayınca-hak bela yazmaz kul azmayınca
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