ARTVİN Koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını şampuanla yıkıyor

Koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını şampuanla yıkıyorARTVİN'in Borçka ilçesinde besici Recep Alpaydın (60), koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını sabun ve şampuanla yıkayarak tedbir alıyor.

11.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:10
Koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını şampuanla yıkıyor
ARTVİN'in Borçka ilçesinde besici Recep Alpaydın (60), koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını sabun ve şampuanla yıkayarak tedbir alıyor.
İlçeye bağlı Arkaköy'de tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Recep Alpaydın, koronavirüs salgınına karşı kurallara uymaya özen gösterip, kendisinin yanı sıra hayvanları için de tebdir alıyor. Alpaydın, ahırdan çıkardığı büyükbaşlarını, sabun ve şampuanla temizleyip, hortumla su tututarak yıkıyor. Hayvanlarını titizlikle yıkayan Alpaydın, daha sonra tımar ediyor. Hayvanlarına gözü gibi bakan Alpaydın'ın, salgını nedeniyle hayvanlarının hijyenine önem vermesi, görenleri şaşırtıyor.
'HAYVANLARIMIZ, YIKANMAYI SEVİYOR'
Düzenli olarak hayvanları yıkadığını belirten Alpaydın, 'Hava çok sıcak ve hayvanlar hemen kirleniyor. Tabi birde koronavirüs salgını var. O nedenle hayvanlarımızı temizliyoruz. Kurban Bayramı da yaklaşıyor, hayvanlarımızın temiz ve güzel görünmesi için çalışıyoruz. 3 tane büyükbaş hayvanımızı kurbanda satacağız. Hayvanlarımız, suyu ve yıkanmayı seviyor, bizde hayvanlarımızı çok seviyoruz. Ayrıca hayvanlarımızı sadece su ile yıkamıyoruz, sabun ve şampuan da kullanıyoruz' dedi. ARTVİN Koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını şampuanla yıkıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Borçka, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye’nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Emre Kınay, ’Saat 12’yi geçti niye hala mekandasınız?’ diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Haber
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Haberler››Güncel››ARTVİN Koronavirüse karşı büyükbaş hayvanlarını şampuanla yıkıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:11: Demircidere turizme hazırlanıyor - Haber 11:11: Mersin'de Merkez Kütüphanesi açıldı - Haber 11:11: Gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin ağacı ziyarete açılacak - Haber 11:10: '2040'ın Çocuklarına Evde Kaldığım Günleri Anlatıyorum' yarışması sonuçlandı - Haber 11:10: Ağaçları canlı canlı oydular - Haber 10:18: Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti - Magazin 10:11: Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı - Haber 09:05: Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar - Haber 08:44: Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu - Magazin 08:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? - Haber