ARTVİN Koronavirüsten ülkelerine dönemeyen gezginler, köyde yaşıyor

Koronavirüsten ülkelerine dönemeyen gezginler, köyde yaşıyor

İSPANYA'dan karavanlarıyla yola çıkan ve koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte 5 aydır Türkiye'de kalan İspanyol, İsveç ve Arjantinli gezginler, Artvin'de bir köy evinde yaşıyor. Karadeniz'in köy hayatına alışan arkadaşlar, sebze ekiyor, tarla kazıyor, komşuluğa gidiyor, yöresel türküler söyleyerek eğlenceli vakit geçiriyor.

İspanya'dan karavanlarıyla yola çıkan İsviçreli Mirjam Ellenbrok (34), Arjantinli kardeşler Juan Tellechea (31) ve Fermin Tellechea (33) ile İspanyalı Laura Nunez (30), Türkiye'ye geldi. Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte planladıkları Hindistan turunu çıkamayan gezginler, sınır kapılarının da kapatılmasıyla ülkelerine dönemedi. Türkiye'de kalan arkadaşlar, karavanlarıyla Karadeniz'e geldi. Fransa'da yaşayan arkadaşlarının yardımıyla Artvin'de mimarlık yapan Süleyman Ergin'e ulaşan gezgin grup, Giresun'da 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak Artvin'e geldi. 4 arkadaş Erenler köyünde Ergin'in dedesinden kalma ahşap eve yerleşti.

DOĞAL BİR YAŞAM SÜRÜYORLAR

Uzun süredir oturulmayan köy evinin, etrafını temizleyen arkadaşlar, iş bölümü yaptı. Kadınlar evde mutfak işleriyle uğraşırken, erkekler ise bağ ve bahçe işleriyle ilgileniyor. Karadeniz'in köy hayatına alışan gezginler, sebze ekiyor, tarla kazıyor, yöresel türküler söyleyerek eğlenceli vakit geçiriyor. Tango Maluco adını verdikleri müzik grubu olan grup, akşamları ise şarkılar söylüyor. 5 aydır Türkiye'de yaşayan 4 kişi, Karadeniz'in sevilen şarkılarını Türkçe, Lazca ve Gürcüce seslendirmeyi de öğrendi. Köylülerin de çok sevdiği ve komşuluk ederek destek olduğu grup, sınır kapısının açılmasının ardından köyden ayrılmayı planlıyor.

'MİSAFİRPERVERLİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Dede evinin kapılarını açan Süleyman Ergin, "Fransız arkadaşım Silvan, sosyal medya üzerinden bana ulaştı. 4 arkadaşının koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaldığını ve kalacak yerlerinin olmadığını, zor durumda olduklarını anlattı. Daha sonra Erenler köyüne gelebileceklerini söyledim. Yaklaşık bir aydır dededen kalma evimizde kalıyorlar. Bu ev uzun süre kullanılmadığı için kötü durumdaydı, evi tekrar yaşanabilir hale getirmelerini rica etmiştim. Onlar da her tarafı güzelleştirmişler ve temizlemişler. Köydeki insanlarla da aralarında bir bağ oluştu. Gittikleri yerlerde insanlara yardımcı olmayı seviyorlar, karşılığında da yatacak yer ve yiyecek temin ediyorlar. Türk insanının misafirperverliğini en iyi şekilde göstermeye gayret ediyoruz" dedi.

'BİZİMLE EKMEKLERİNİ PAYLAŞTILAR'

Yıllardır seyahat ettiklerini ifade eden Fermin Tellechea da sokak müziği yaparak geçimlerini sağladıklarını belirtti. Uzun süredir Türkiye'de kaldıklarını anlatan Tellechea, 'İnsanlarla güzel iletişim kurduk. Çok güzel arkadaşlıklar edindik, insanlar bizlerle ekmeklerini paylaştılar. Ne yazık ki insanları ötekileştirmeye ve korku yaratmaya çalışıyorlar. Ancak biz burada dostça ve korkusuzca bir yaşam tecrübe ettik. Şu an köy ortamında yaşıyoruz ve buradaki insanlarla hayatı paylaşıyoruz. Bizi dostça evlerine davet ediyorlar. Birlikte çay bile topladık, kendi yiyeceklerimizi tarlada yetiştirdik ve bu bizim için çok iyi bir tecrübe oldu" şeklinde konuştu.

'ŞEHİR MERKEZİNDE MÜZİK YAPIYORUZ'

Hindistan'a gitmeyi planladıklarını belirten Mirjam Ellenbrok ise koronavirüs salgınından dolayı 5 aydır Türkiye'de yaşadıklarını ifade etti. Çok zor günler geçirdiklerini anlatan Ellenbrok, "Erenler köyüne geldik, komşularla konuşuyoruz. Artvin şehir merkezine gidip, müzik yapıyoruz. Sınırların açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.