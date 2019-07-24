Haberler» Güncel» Haber

Artvin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

ARTVİN merkezli 7 ilde, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.

24.07.2019 18:24 Artvin merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı
ARTVİN merkezli 7 ilde, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.
Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Artvin merkezli İstanbul, Antalya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Kayseri illerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında, örgütle ilgili aktif faaliyette olduğu tespit edilip, aranan 44 şüpheliden 40'ı yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında kayıp 4 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürerken, operasyonda örgütün 2 'gaygubet evi' de deşifre edildi.



Artvin, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
19:28   Eski FBI Başkanı Robert Mueller ifade verdi
19:26   - İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...
19:25   Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda 6 tutuklama
19:25   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı ile görüştü
19:25   24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
19:24   AK Parti heyeti Nupelda ve Ayaz'ın ailesini ziyaret etti
19:20   BOĞAZ'IN ŞATO GÖRÜNÜMLÜ YALISI 550 MİLYON TL'YE SATIŞTA; BORİS JOHNSON'UN DEDESİ DE...