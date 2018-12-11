Artvin Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

11 Aralık 2018 Salı 11:35



11 Aralık 2018 Salı 11:35

Artvin merkezli 2 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 19 zanlıdan 17'si tutuklandı.Artvin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Arhavi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Artvin ve Rize'de belirlenen 12 adrese yaklaşık bir hafta önce eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda 276,31 gram esrar, 22 uyuşturucu hap, 13,1 gram kokain, 14 gram kenevir tohumu, bir gram skunk ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Narkotik ve uyuşturucu suçlarını örgütlü işlediği gerekçesiyle 19 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.