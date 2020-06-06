ARTVİN Nihat Özdemir Yusufeli Barajı, 5 ay sonra su tutmaya başlayacak

Nihat Özdemir Yusufeli Barajı, 5 ay sonra su tutmaya başlayacakARTVİN'de, Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli...

06.06.2020 20:54 | Son Güncelleme: 06.06.2020 21:00
Nihat Özdemir Yusufeli Barajı, 5 ay sonra su tutmaya başlayacak
ARTVİN'de, Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın yüklenici firması Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kasım ayında barajımızın gövde inşaatını bitirmiş olacağız. 5 ay sonra bu baraj su tutmaya başlayacak dedi.
Türkiye'nin en prestijli projelerinden Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp betonunun dökümü töreni sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, dünyanın 3'üncü yüksek, Türkiye'nin ise en yüksek barajının heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Özdemir, Artık projenin sonlarına geldik. Şu an 211'inci metredeyiz, 275 metreye geldiğimizde barajın en yüksek noktasına ulaşmış olacağız. Bunu da tahminen kasım ayı gibi düşünüyoruz. Kasım ayında barajımızın gövde inşaatını bitirmiş olacağız. Dağın içerisinde santral binası, trafolar, genleşme yerleri, su alma yapısı gibi inşaat çalışmaları da hızla devam ediyor. Kasım ayı gibi barajımızı bitirip, su tutmaya başlayacağız. Yani 5 ay sonra bu baraj su tutmaya başlayacak. Bu su yükselecek ve en sonunda da türbinlerden geçerek, enerji üretecek. Şu an baraj inşaatında yaklaşık 4 bin kişi çalışıyor. Suyu tutabilmemiz için yolların ve viyadüklerin de bitmiş olması gerekiyor. Bununla ilgili de çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu an her şey programa göre ilerliyor. İnşallah su tutmaya yakın bir zamanda da yolları bitirerek, yolumuza devam edeceğiz şeklinde konuştu. ARTVİN Nihat Özdemir Yusufeli Barajı, 5 ay sonra su tutmaya başlayacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Nihat Özdemir, Yusufeli, Güncel, Haber

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