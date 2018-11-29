Artvin Okulun Havalandırma Boşluğuna Düşen Çakal Kurtarıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:44



29 Kasım 2018 Perşembe 14:44

Artvin'de yiyecek bulmak için girdiği Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düştüğü havalandırma boşluğunda mahsur kalan çakal, ekipler tarafından kurtarıldı.Yenimahalle'deki Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin havalandırma boşluğundan gelen sesler üzerine fark edilen çakal için kurtarma ekiplerine haber verildi. Okula gelen belediye, AFAD ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri 4 metre yükseklikten boşluğa düşerek mahsur kalan çakal için harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu iğneyle çakalı sakinleştirdi. Halat yardımıyla indikleri boşluktan çakalı çıkardı. Sedyeye konulan çakal 'haybulans' adı verilen hayvan müdahale aracına taşındı. Yiyecek bulmak için girdiği okulda havalandırma boşluğuna düştüğü sanılan çakal, tedavisinin ardından doğaya salınacak. Artvin Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Tuncer İskender, çakalın genel durumunun iyi olduğunu belirtti.