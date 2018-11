Artvin 'Sakin Şehir'deki Yüzen Adalar Sonbaharda Büyülüyor

13 Kasım 2018 Salı 14:38



'Sakin Şehir'deki yüzen adalar sonbaharda büyülüyorARTVİN'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) unvanlı Şavşat ilçesinin Arsiyan Yaylasındaki 12 yüzen ada sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor.Şavşat ilçesinde Gürcistan sınırındaki deniz seviyesinde 3 bin 176 metre yükseklikteki Göze dağının eteğinde yer alan Arsiyan Yaylası'nda yer alan göletlerdeki 12 yüzen ada sonbaharla birlikte ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Yöre halkı tarafından her birinin farklı hikayesi olduğuna inanılan göllere boğa, kız, dana gibi isimler verildi. Turizm acenteleri adaları görmek isteyenlere arazili araçlarla tur düzenliyor, rehberlik yapıyor. 12 yüzen ada çevresinde farklı endemik türler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Gölü ziyaret eden Murat Çakal, gölerlin üzerinde bulunan adaların özellikle yaz aylarında rüzgarın etkisiyle hareket ettiğini belirterek Gürcü sınırında olması, doğa olarak muhteşem bir yapıya sahip olması göllere olan ilgiyi artırıyor dedi.Fahri Kör de Çocukluğumuzda bize anlatılan hikayeleri vardı. Boğa gölünde yaylacılık yapan insanların gölden boğa çıktığını görmüş. Yada kız gölünde her zaman olduğu gibi peri kızı masallarını anlatılırdı. Ne kadar gerçek ne kadar doğru bilemeyiz bize hikaye olarak anlatılırdı diye konuştu.Atabarı Turizm seyahat acentesi sahibi Erhan Gazihan da öArsiyan yaylasında bulunan yedi göller bölgesine düzenlenen turlara yoğun ilgi var ifadelerini kullandı.Fotoğrafçı Aylin Köroğlu öBurada pek çok yükselti farkından dolayı su alanları, göller, dağlar ve çeşit çeşit endemik türler bulunmakta. Doğada fotoğraf çekmeyi seven, hatta fotoğrafı çok seven birisi olarak buranın her alanda her saniyesini her kadrajını fotoğraflamaktan keyif aldığım bir yer dedi.