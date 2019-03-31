Artvin Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Artvin için sandığa giden vatandaşlar, Artvin Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Artvin seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Artvin'da kim önde? Artvin seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

ARTVİN 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Artvin Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mehmet Kocatepe Cumhur İttifakı adına yarışırken, CHP'den Demirhan Elçin Millet İttifakı adına seçime katıldı. DSP adına Hüseyin Kul, Saadet Partisi adına Gültekin Soydan, BTP adına Recep Ali Durmuş Artvin Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Artvin yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

ARTVİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ARTVİN 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Artvin 'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Artvin 'da 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Mehmet Kocatepe, CHP adına Emin Özgün aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 46,23 oy oranı ile Artvin Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP ise % 36,92 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Kadir Seçgin % 14,10 oy oranı ile 3, DP'den Ferit Koç % 0,79 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

ARTVİN İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Artvin belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Artvin seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.