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ARTVİN SINIRI KAÇAK GEÇERKEN MAHSUR KALDI, JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ

ARTVİN'de, çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi İ.K. (39), ormanlık alandan Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yuvarlandığı uçurumun kenarında mahsur kaldı.

30.07.2019 12:18
ARTVİN SINIRI KAÇAK GEÇERKEN MAHSUR KALDI, JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ
ARTVİN'de, çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi İ.K. (39), ormanlık alandan Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yuvarlandığı uçurumun kenarında mahsur kaldı. Jandarmadan yardım isteyen şüpheli, 4 saatlik operasyonla kurtarıldı.
Olay, Kemalpaşa ilçesi Kaya köyünde önceki gece meydana geldi. Çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi İ.K., yasa dışı yollardan Gürcistan'a kaçmak istedi. Gece yarısı ormanın içerisinden sınırı geçmeye çalışan İ.K., dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Burada mahsur kalan İ.K. geceyi ormanda geçirdi. Bulunduğu yerden çıkamayacağını anlayan şüpheli, cep telefonu ile jandarmayı arayarak yardım istedi. Cep telefonu sinyalinden yeri tespit edilen İ.K., jandarma ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı. Gözaltına alınan İ.K. tutuklanarak Artvin Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Gürcistan, Artvin, Güncel

Kaynak: DHA

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