ARTVİN TIR'ın üzerinde sınırı kaçak geçerken yakalandı

TIR'ın üzerinde sınırı kaçak geçerken yakalandıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaya geçişine kapatılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, TIR'ın üzerindeki rüzgarlık bölmesine saklanarak kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan B.Ç. (39), yakalandı.

28.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:41
TIR'ın üzerinde sınırı kaçak geçerken yakalandı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaya geçişine kapatılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, TIR'ın üzerindeki rüzgarlık bölmesine saklanarak kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan B.Ç. (39), yakalandı.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahasına gelen ve standart depo mazot kontrol noktasında bulunan, M.K.?nin idaresindeki 81 ABC 477 plakalı TIR'da, kamera sistemlerinin rutin saha kontrolü sırasında aracın çekici ile rüzgarlık kısmına gizlenmiş bir şahıs tespit edildi. Ekiplerce gizlendiği yerden çıkartılan kişinin B.Ç. olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında Pasaport Kanununa Muhalefet ve Göçmen Kaçakçılığı suçlarından adli işlem başlatıldı. ARTVİN TIR’ın üzerinde sınırı kaçak geçerken yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sarp Sınır Kapısı, Türkiye, Artvin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Haber
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Eski dövüşçü Sam Stout’un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Haber
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››ARTVİN TIR'ın üzerinde sınırı kaçak geçerken yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:37: Akrabaların tüfekli kavgasında Serhat öldü, Ramazan yaralandı - Haber 10:37: ARTVİN TIR'ın üzerinde sınırı kaçak geçerken yakalandı - Haber 10:37: Şanlıurfa'da hayvanlar için sahte kulak küpesi üreten şüphelilere operasyon - Haber 10:36: Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor - Haber 10:35: Çeşme'deki oteller sezona hazırlanıyor - Haber 09:47: Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı - Haberler 09:10: Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti - Haber 00:10: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak - Haber 20:50: Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı - Magazin