Haberler » Güncel » Artvin Türk Telekom İl Müdürü Ağdemir'in acı günü - Haber

Artvin Türk Telekom İl Müdürü Ağdemir'in acı günü

Artvin Türk Telekom AŞ İl Müdürü Orhan Ağdemir'in vefat eden babası Mehmet Ağdemir'in (82) cenazesi toprağa verildi.

02.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:16 Artvin Türk Telekom İl Müdürü Ağdemir'in acı günü
Türk Telekom AŞ İl Müdürü Orhan Ağdemir'in vefat eden babası Mehmet Ağdemir'in (82) cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir kanser tedavisi gördüğü Artvin Devlet Hastanesinde dün gece hayatını kaybeden Ağdemir için düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, CHP İl Başkanı Ahmet Biber, Artvin Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadettin Dağ, bazı daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.
Ağdemir'in cenazesi, Artvin Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Orta Mahalle mezarlığına defnedildi.

Türk Telekom, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:25   Siverek'te kar yağışı kazalara yol açtı - Haber
17:20   Nissan'ın firari eski başkanı Ghosn'un Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştüğü iddia edildi - Haber
17:19   Devrek Belediyesi'nden yılın ilk meclis toplantısı - Haber
17:19   Osmancık Belediyesi araç filosunu güçlendirdi - Haber
17:19   Yeni yılın ilk projesi 4 Ocak'ta açılıyor - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
2.01.2020 17:27:01