Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Artvin Valiliğince Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu - Haberler

Artvin Valiliğince Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

Artvin Valiliğince Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

23.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:00
Artvin Valiliğince Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
Artvin Valiliğince Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.
İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Vefa Sosyal Destek Grubu, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere sorumluluk bölgelerinde çalışmaya başladı.
Öte yandan, güvenlik güçleri, vatandaşların evde kalmaları konusunda devriye araçlarıyla sık sık uyarılar yapılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Şerif Yılmaz 2, Artvin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf dün gece İstanbul’da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün gece İstanbul'da çekildi! Virüsle bu şekilde mücadele zor
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Koronavirüs sebebiyle bir ülkede daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL’den satılıyor Haberler
Koronavirüs salgınına karşı yeni çözüm! Tanesi 30 TL'den satılıyor
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa’nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı Haberler
Türkiye, aldığı önlemlerle Avrupa'nın önünde! Bir ülkede daha yaşlıların sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş Haberler
Koronavirüs hayatı durdurdu: En yoğun günde bile yollar boş
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım Haberler
Üç kamu bankasından vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Rus doktordan Putin’i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor Haberler
Rus doktordan Putin'i zora sokacak virüs yorumu: Gerçek gizleniyor

Son Dakika Güncel Haberleri

UNRWA Gazze'de koronavirüs nedeniyle gıda yardımını geçici süreyle durdurdu - Haber İzmit sokakları bomboş - Haber TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇAN KADIN YAKALANDI (1) - Haber Rusya'da korona virüsü vakaları 438'e ulaştı - Haber Güneydoğu'da da çocuklar "uzaktan eğitim"e başladı - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı - Haber Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor - Haber
Loading