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Artvin Valisi Doruk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

06.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:14Artvin Valisi Doruk, AA'nın
Valisi Yılmaz Doruk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
Doruk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğraflarına oy veren Doruk, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Doruk, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlam yüklü olduğunun altını çizerek, fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini kutladı.
AA'nın sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde güzel işlere imza attığına bir kez daha şahit olduğunu belirten Doruk, "Hepsi emek isteyen çok güzel fotoğraflar. Bu fotoğraf karelerini çeken AA çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Şerif Yılmaz 2, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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