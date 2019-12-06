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Artvin Valisi Doruk, kayın mantarı üretim tesisinde incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ballıüzüm köyündeki kayın mantarı üretim tesisini ziyaret etti.

06.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:44Artvin Valisi Doruk, kayın mantarı üretim tesisinde incelemelerde bulundu
Valisi Yılmaz Doruk, Ballıüzüm köyündeki kayın mantarı üretim tesisini ziyaret etti.
Doruk, beraberindeki İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan tam otomasyonlu kayın mantarı üretim tesisinde incelemelerde bulundu.
Artvin Mantar Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Fuat Beyaz'ın annesi ile birlikte kurduğu kayın mantarı seralarını gezen Doruk, üretim hakkında bilgi aldı.
Kayın mantarı projesini önemsediklerini belirten Doruk, "Özellikle kırsalda yaşayan köylülerimiz için az maliyetle önemli bir ek gelir kapısı olacaktır. Valilik olarak bu projeyi çok önemsiyoruz ve destekliyoruz." dedi.
Beyaz, mantar üretim tesisini iki yıl önce kurduklarını ifade ederek, oldukça kaliteli ürün yetiştirdiklerini aktardı.

Şerif Yılmaz 2, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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