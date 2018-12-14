Artvin Valisi Doruk, Meslek Lisesini Ziyaret Etti

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Doruk, Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ve Okul Müdürü
Şehmus Bulut'tan bilgi aldı.
Okuldaki atölyeleri gezen Doruk, öğrencilerle sohbet etti.
Doruk, yaptığı açıklamada, teknik ve mesleki liselerin önemine işaret ederek, bu liselerin iş kollarında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanın yetişmesinde üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.
Vali Doruk, aynı bölgede TOBB tarafından yaptırılan lisenin inşaatında da incelemelerde bulundu.
Okul Müdürü,Şerif Yılmaz,Artvin
14 Aralık 2018 Cuma 15:52