Artvin Valisi Doruk, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, mahalle ve merkez ilçe köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Valilik toplantı salonunda 30 muhtarın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Vali Doruk, köylerin acil ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu konulara çözüm üretilmesi adına muhtarların taleplerini dinledi.
Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, mahalle ve köylerin sorunları ve bu sorunların çözümü için bir araya geldiklerini söyledi.
Devlet olarak her daim muhtarların yanında olduklarını belirten Doruk, "Sizler hem devletin hem de vatandaşın yüzüsünüz. Mesuliyetiniz çok yüksek. Mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında bugüne kadar yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bugünden sonra da el birliğiyle ihtiyaçlarımızı gidermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Daha sonra muhtarları dinleyen Vali Doruk, acil çözüm bekleyen sorunları not alarak çözülmesi için gerekli birimlere talimat verdi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Seda Başoğlu
, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı
, İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Murat Cavunt da katıldı.
Şerif Yılmaz,Artvin
Kaynak: AA