Artvin Valisi Doruk, Öğretmenleri Kabul Etti

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:55



24 Kasım 2018 Cumartesi 10:55

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir grup öğretmeni makamında kabul ederek, günlerini kutladı.Vali Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci'nin de eşlik ettiği kabulde yaptığı konuşmada, öğretmenlerin vicdanı, irfanı ve düşüncesi hür nesiller yetiştirerek aydınlık, mutlu ve huzurlu bir Türkiye hedefinde sorumluluklarını büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini söyledi.Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş olan öğretmenleri rahmet, minnet ve şükranla anan Doruk, "Bizleri bilgi toplumu çağına hazırlayan tüm öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci de öğretmenler günü münasebetiyle gün boyu gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgilendirmede bulundu.Vali Doruk, ziyaret sonunda öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.