Artvin Valisi Doruk'tan Köy Ziyareti

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, merkeze bağlı Sarıbudak köyünde incelemelerde bulundu.
Vali Doruk, eşi Meral Doruk ile gerçekleştirdiği ziyarette, köy muhtarı İrfan Beken ve köylüler tarafından karşılandı.
Köy kahvesinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Doruk, Valilik olarak köylülerin yaşam kalitelerini ve refah seviyelerini artırmak için gayret gösterdiklerini söyledi.
Boğa güreşlerinin yapıldığı alanda da incelemelerde bulunan Doruk, yazın düzenlenecek geleneksel boğa güreşleri festivaline katılacağını söyledi.
Şerif Yılmaz,Artvin
02 Aralık 2018 Pazar 11:48