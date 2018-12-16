Artvin Valisi Doruk'un İncelemeleri

16 Aralık 2018 Pazar 11:14



16 Aralık 2018 Pazar 11:14

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şavşat ilçesinde incelemelerde bulundu.Vali Doruk, ilk olarak İlçe Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Musa Göktaş'tan ilçenin genel durumu ve sorunları hakkında brifing aldı.Buradaki ziyaretin ardından ilçe belediyesine geçen Vali Doruk, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ile bir süre görüştü.İlçedeki esnaf ve vatandaşlarla da bir bir süre sohbet eden Doruk, beraberinde eşi Meral Doruk ve bazı daire amirleri ile Artvin Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk ve tek sokak tipi Yaşlılar Yaşam Yerleşkesini ziyaret etti.Yaşlılarla bir araya gelen ve bir süre görüşen Vali Doruk, yaşlıların sorun ve isteklerini dinledi.Huzurevi sakinlerinin kurduğu bocce takımı üyeleriyle de bocce oynayan Doruk, 17-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek "Türkiye Yetişkin Gençler Bocce Şampiyonası"na katılacak olan takıma da başarı temennisinde bulundu.Vali Doruk, daha sonra Karagöl'ü ziyaret ederek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş'ten de bilgi aldı.