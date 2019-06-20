20.06.2019 13:33
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Artvin Valisi Doruk, Vali Erin'i ziyaret etti

Artvin Valisi Doruk, Vali Erin

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

ArtvinValisiYılmaz Doruk,ŞanlıurfaValisiAbdullah Erin'i ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından protokol girişinde karşılanan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Erin tarafından makamında ağırlandı. Nazik ziyaretinden dolayı Vali Doruk'a teşekkür eden Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek ziyaret anısına hediye takdiminde bulundu. Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Artvin Valisi Yılmaz Doruk da Vali Erin'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, ziyaret anısına Vali Erin'e Artvin konulu bir plaket hediye etti.

Ziyaret, iki Vali'nin makamdaki görüşmesinin ardından sona erdi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
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