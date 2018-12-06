Artvin Valisi Doruk, Yatırımları İnceledi

Artvin Valisi Yılmaz
Doruk, yapımı devam eden kamu yatırımlarını ve yol iyileştirme çalışmalarını inceledi.
Doruk, beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı
, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt
ile Hatila Milli Parkı yolundaki betonlama çalışmalarını denetledi.
İl Özel İdaresine ait kilitli parke taşı üretim tesisini de ziyaret eden Doruk, Yazıcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Doruk, daha sonra Artvin- Erzurum
kara yolunun 1. kilometresinde, merkeze bağlı Salkımlı köyünde inşaatı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasını gezdi.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şenol Çiftçioğlu, kısa süre sonra açılacak merkezin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirtti.
Orhan Yazıcı,Şerif Yılmaz,Artvin
06 Aralık 2018 Perşembe 11:45