Haberler » Güncel » Artvin Valisi Doruk Yusufeli yeni yerleşim yerinde fidan dikti - Haber

Artvin Valisi Doruk Yusufeli yeni yerleşim yerinde fidan dikti

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerini gezerek, ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

09.01.2020 21:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:47Artvin Valisi Doruk Yusufeli yeni yerleşim yerinde fidan dikti
Valisi Yılmaz Doruk, Barajı'nın suları altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerini gezerek, ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Vali Doruk, "Yusufeli Barajı ve HES Projesi Aylık Koordinasyon Toplantısı" için ilçeye giderek bin 535 dekar alan üzerine inşa edilen yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulunarak ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Programa Vali Doruk'un yanı sıra Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, İl Milli Eğitim Müdürü Fahrettin Acar, Çevre ve Şehircilik Müdürü Murat Cavunt, Gençlik ve Müdürü Bahattin Yetim, ile bazı kurum müdürleri katıldı.

Toplantı öncesi gazetecilere konuşan Vali Doruk, "Türkiye'nin prestij projelerinden Yusufeli Barajı tüm hızıyla devam ederken, bir taraftan da Yusufeli İlçemizi yerleştireceğimiz yeni yerleşim alanında alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

Yeni Yusufeli'nin 21. Yüzyılın en modern ilçesi olacağını kaydeden Vali Doruk, " Kamu binalarından komutlara kadar çalışmalar sürerken, yeni ilçeye yakışacak çevre ve alan düzenlemesi yapılıyor. Bu kapsamda Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Burada çok önemli bir iş yapılıyor. Bir yandan yeşillendirme, ağaçlandırma çalışması yapılırken bir taraftan da mevcut ilçemizde yetişen meyve türlerini buraya dikiyoruz. Daha önceden tespit edilmiş ağaçları sökerek buraya taşıyarak toprakla buluşturuyoruz. İnsanlarımızı şehre yerleştirmeden önce ağaçlarımızı yerleştirmiş olacağız. Buradaki çalışmalardan şahsen çok etkilendim. Hem rekreasyon alanı oluşturuluyor, hem de çeşitli meyve türlerini ekmiş oluyoruz. Bu çalışmalar Yusufeli'nin güzelliğine güzellik katacaktır" diye konuştu.

Vali Doruk, Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşim alanının 750 dekar olduğunu anımsatarak, Yansıtıcılar ve Sakut bölgesinde inşası devam eden yeni yerleşim yerinin 843 dekarlık imar alanı, 692 dekar da park ve rekreasyon alanına sahip olacağını dile getirdi.

Artvin AK Parti Milletvekili Erkan Balta ağaçlandırma çalışmasının yeni ilçenin eski ilçeden izler taşıması adına çok önemli olduğunu ifade ederek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Alandaki incelemelerden sonra Vali Doruk Başkanlığında DSİ Yusufeli yeniden yerleşim yeri şantiyesi toplantı salonunda basına kapalı olarak toplantı yapıldı.

Toplantıda, Yusufeli Barajı ve HES projesi ile yeni ilçe inşasındaki çalışamalar konuşuldu. - ARTVİN

Şerif Yılmaz 2, Yusufeli, Artvin, HES, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:28  Yozgat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü - Haber
22:28  Katar Emiri ile İngiltere Başbakanı "Irak'taki son gelişmeleri" görüştü - Haber
22:24  Ruhani: "AB'nin dünya meseleleriyle ilgili ağır bir sorumluluğu var" - Haber
22:22  Fransa'da "emeklilik reformu"na karşı eylemde 24 kişi gözaltına alındı, 36 kişi yaralandı. - Haber
22:20  TBF Disiplin Kurulu'ndan Mustafa Cengiz'e para cezası - Haber
21:46  Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket atıldı - Haber
21:25  2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Haber
19:52  Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Haber
19:05  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Haber
18:42  Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Haber
9.01.2020 22:36:39